Salão do Estudante ocorrerá nos dias 14 e 15 em SP

O Salão do Estudante, uma das maiores feiras de intercâmbio estudantil da América Latina, ocorrerá nos dias 14 e 15 de março, em São Paulo. Outras capitais também receberão o evento: Recife, Salvador, Porto Alegre, Curitiba, Belo Horizonte e Rio de Janeiro.

Os brasileiros interessados em estudar no exterior poderão conversar diretamente com mais de 130 expositores, representando mais de 500 instituições de ensino de mais de 20 países. Neste ano, uma das novidades é a presença de Trinidad e Tobago entre a lista, além de mais de 20 instituições chinesas, internato para meninas na Suiça, cursos de hotelaria e gastronomia na Suiça, entre outros.

O visitante que for ao Salão do Estudante poderá se informar sobre todos os cursos que existem fora do Brasil, que inclui cursos de idiomas, Au Pair, Programas de Estudo e Trabalho, High School, acampamentos de verão, graduação, pós-graduação, mestrado, PhD, MBA, cursos técnicos, entre outros.

Veja a agenda:

São Paulo

Data: 14 e 15 de março

Horário: 14h às 19h

Local: Centro de Eventos do Colégio São Luís (R. Luis Coelho, 323)

Recife

Data: 17 de março

Horário: 15h às 20h

Local: Shopping RioMar (Avenida República do Líbano, 251 – Pina)

Salvador

Data: 18 de março

Horário 15h às 20h

Local: Hotel Pestana (R. Fonte do Boi, 216 – Rio Vermelho)

Porto Alegre

Data: 20 de março

Horário: 15h às 20h

Local: Centro de Eventos da PUC (Av. Ipiranga, 6681 – P.41)

Curitiba

Data: 22 de março

Horário: 14h às 19h

Local: Hotel Four Points Sheraton (Av. Sete de Setembro, 4211 – Água Verde)

Belo Horizonte

Data: 23 de março

Horário: 15h às 20h

Local: Hotel Mercure Lourdes (Av. do Contorno, 7315 – Lourdes)

Rio de Janeiro

Data: 25 de março

Horário: 15h às 20h

Local: Hotel Sofitel (Av. Atlântica, 4240 – Copacabana)

Data: 26 de março

Horário: 15h às 20h

Local: Windsor Barra Hotel (Av. Lucio Costa, 2630 – Barra da Tijuca)