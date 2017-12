Sala virtual traz reforço para diminuir lacuna de conhecimento de universitários

A dificuldade que alguns universitários enfrentam nos primeiros meses do ensino superior ganha um antídoto: o Descomplica U. A plataforma de estudos online traz reforços para alunos do primeiro período universitário, com conteúdos exclusivos para cada curso. A intenção da ferramenta é servir como apoio aos calouros e nivelar o conhecimento daqueles que saem do ensino médio ou os que deixaram a escola há muito tempo e estão entrando na universidade.

Entre os conteúdos ofertados estão História, Geografia, Física e Matemática, Biologia e Química, Sociologia e Filosofia, Português e Redação. De acordo com o fundador da plataforma, Marco Fisbhen, o

alto índice de evasão universitária no primeiro período pode ser diminuído com o reforço pedagógico. “Há casos de evasão por motivos financeiros, mas queremos diminuir a saída por conta de lacunas pedagógicas”, afirma. Fisbhen reforça que esse déficit é percebido já nas primeiras aulas e dificultam a vida do universitário. “São aulas de nivelamento. Nosso papel será diminuir ou zerar essas lacunas para possibilitar que aprenda o conteúdo do ensino superior”, afirma.

A sala virtual começa com 500 vídeos e pode ser acessada, por enquanto, apenas pelos alunos da Unisuam, no Rio de Janeiro, e deve ser disponibilizada para outras universidades nos meses. Conheça mais aqui: http://descomplica.com.br/universidades/home