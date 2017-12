Saindo do estado ‘alfa’

“Na semana passada eu saí do meu momento relax e comecei a fazer um calendário com as coisas que tinha que estudar. Minhas aulas acabaram no dia 23 de novembro, teve a Fuvest e, depois disso tudo, eu fiquei em estado de ‘alfa’, deu um certo cansaço.

Sem as aulas para guiarem meus estudos, estabeleci uma rotina de revisão de conteúdo para a segunda fase da Fuvest. A lista de convocados ainda não saiu mas eu tenho quase certeza de que passei. Minha pontuação foi maior do que a nota de corte em Arquitetura do ano passado.

Ontem eu fui na festa de formatura da escola em que estudei da 5ª até a 8ª série (depois eu fui para o Vera Cruz e meus amigos continuaram fazendo ensino médio lá). Passei a noite na casa de uma amiga, que mora perto do lugar onde foi a festa.”