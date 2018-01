Glaucius Oliva sai na frente na eleição na USP

Acaba de sair o resultado do primeiro escrutínio da eleição para o reitor da USP. Os três primeiros colocados com mais chance de integrar a lista tríplice são os mesmos que ficaram em primeiro lugar no 1º turno – Glaucius Oliva, João Grandino Rodas e Armando Corbani.

Oliva teve 151 votos, Grandino Rodas obteve 105 votos e Corbani, 68. Se tivesse recebido 164 votos, Oliva teria obtido maioria absoluta e já entraria na lista tríplice que será enviada ao governador José Serra. Como isso não ocorreu, os oito candidatos continuam no páreo no segundo escrutínio. Além dos três primeiros, receberam votos Sonia Penin (45 votos), Ruy Altafim (35), Francisco Miraglia (25), Wanderley Messias (15) e Sylvio Sawaya (6).

Cada um dos 274 eleitores pode escolher três candidatos. Por isso, o total de votos válidos é bem superior ao colégio eleitoral: 822. No primeiro escrutínio, houve 366 votos em branco e 6 nulos.

Os manifestantes que tentaram impedir a eleição concentrando-se do lado de fora do Memorial da América Latina estão se dispersando e começam a entrar nos ônibus alugado pelo Sindicato dos Trabalhadores da USP. As ruas da região já foram desbloqueadas.