Sai lista de aprovados no vestibular da FEI

A Fundação Educacional Inaciana (FEI) divulgou nesta quarta-feira a lista de aprovados do processo seletivo do segundo semestre de 2010 para os cursos de Engenharia, Ciência da Computação e Administração. Os estudantes devem efetuar a matrícula nos dias 23 e 24 de junho, das 9 às 20 horas.

Confira a lista de aprovados:

Documento Administração – São Bernardo do Campo PDF

Documento Engenharia Diurno PDF

Documento Engenharia Noturno PDF

Os aprovados deverão apresentar no ato da matrícula uma cópia autenticada ou simples acompanhada do original dos seguintes documentos:

– Certidão de Nascimento ou certidão de casamento

– Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) do aluno e do pai (ou responsável), se o aluno for menos de 18 anos

– Certificado de Conclusão do Ensino Médio ou Equivalente

– Histórico Escolar do Ensino Médio ou Equivalente

– Comprovante de residência

– Cédula de Identidade: 2 cópias

– 2 Fotos 3×4 (recentes)

Alunos que concluíram o ensino médio no exterior:

– 2 cópias autenticadas do Histórico Escolar original realizado no exterior que deverá ser traduzido por tradutor juramentado;

– Certificado de Equivalência de Estudos.

Mais informações: www.fei.edu.br