Sai lista de aprovados na Fuvest

A Fuvest divulgou na tarde desta quarta-feira a lista de aprovados no vestibular de 2010. São 10.812 estudantes que devem opcupar as vagas na Universidade de São Paulo (USP), Santa Casa e Academia de Polícia Militar do Barro Branco.

Leia aqui a Documento lista PDF

E aqui a lista de

Documento treineiros PDF

aprovados.

Leia mais:

Newsletter Educação Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Fotos da comemoração na Avenida Paulista

Ex-blogueiro do Estadão.edu é aprovado em Jornalismo-USP

Ao lado do nome e número de inscrição do candidato estão o código da carreira em que o candidato se inscreveu e o código do curso para o qual está sendo chamado.

Os candidatos convocados nesta chamada deverão efetuar as matrículas nos dias 8 ou 9 de fevereiro, nos locais e horários indicados no Manual do Candidato (páginas 68 a 70), também disponível no site: http://www.fuvest.br. No dia 15, haverá uma segunda chama de candidatos.

Para as carreiras do Barro Branco, os candidatos ainda passarão por outras duas fases.

Os documentos necessários para matrícula são indicados a seguir. Em caso de dúvida, consultar o Manual do Candidato (página 65). Se necessário, o candidato deve entrar em contato com a Seção de Alunos da Escola, Instituto ou Faculdade para a qual foi chamado (páginas 68 a 70 do Manual).

Universidade de São Paulo (USP)

1) Certificado de conclusão do curso de Ensino Médio ou equivalente e respectivo histórico escolar ou diploma de curso superior devidamente registrado (uma cópia);

2) Documento de Identidade (uma cópia);

3) Uma foto 3 x 4, datada, com menos de um ano.

Os documentos dos itens 1 e 2 deverão ser apresentados em 1 (uma) cópia, acompanhada dos originais ou de cópias autenticadas, as quais não ficarão retidas, servindo apenas para conferência.

Faculdade de Ciências Médicas da Santa Casa de São Paulo

1) Prova de conclusão do Ensino Médio ou equivalente e respectivo histórico escolar;

2) Documento de Identidade – RG;

3) Cadastro de Pessoa Física – CPF;

4) Duas fotos 3 x 4 recentes.