Sai lista da 2ª chamada do vestibular de inverno da PUC-SP

Novos alunos foram chamados na 2ª chamada do vestibular de inverno da PUC-SP, divulgada hoje pela instituição. A lista com os nomes dos convocados está disponível na página do processo seletivo e você encontra aqui.

Agora, os estudantes devem ficar atentos ao prazo de inscrição: as matrículas devem ser feitas nos dias 3 e 4 de julho nos cursos da PUC-SP. Já quem passou para outros cursos precisa olhar o manual do candidato para checar as datas em cada local.

Entre os beneficiados da 2ª chamada, 22 estudantes poderão se matricular na turma matutina do curso de Direito da PUC-SP, que teve a maior relação candidato/vaga deste concurso (31,23). As provas do vestibular foram prestadas no dia 17 de junho.