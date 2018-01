Sai a lista para a 2ª fase da Federal do Triângulo Mineiro

A Universidade Federal do Triângulo Mineiro (UFTM) divulgou a lista de aprovados para 2ª fase do vestibular. As provas serão aplicadas em 17 de janeiro, das 8h30 às 13h30, em Uberaba. Serão 20 questões dissertativas das disciplinas específicas de cada curso, além da Redação.

A convocação dos candidatos para a 2ª fase obedece à classificação. O resultado pode ser consultado no site da UFTM ou no da Vunesp. Também é possível ver o desempenho na prova.

A prova da 1ª fase foi aplicada no dia 13 de dezembro. Dos 7.295 inscritos, 6.538 candidatos comprarecem para o exame nas cidades de Uberaba, Belo Horizonte e São Paulo. Com 757 ausentes, a abstenção foi de 10%.