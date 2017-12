Sabe o que é energia osmótica?

Conforme havia comentado em um post passado, faço parte do time de pesquisadores aqui na Singularity University que está trabalhando em um projeto na área de energia.

A minha equipe parece uma reunião da ONU. Tem gente do mundo inteiro: Gary Gautier, empreendedor (Espanha); Juan Carlos, TI (Guatemala); Alex Celac, RP (Romênia); Emem Andrew, engenheiro elétrico (Nigéria); Hind Ahmed, matemático (Sudão); David, física aplicada (Nova Zelândia); San Ko, astronauta (Coréia); Marko, biotecnologia (Eslovênia); Julio, físico (Peru); Juan Martinez, empreendedor (Espanha) e Mercy, matemática (Quênia).

Durante as reuniões, fazemos um brainstorm de todas as tecnologias conhecidas, custos, eficiência, onde foram implantadas e quais são os riscos. Analisamos o consumo de energia no mundo e alguma solução que poderá impactar o maior número de pessoas.

Uma forma interessante de obtenção de energia a qual estamos pesquisando é por meio da osmose. Existe uma empresa chamada Osmotic Power que está tentando se firmar no mercado com pesquisas de motores movidos à energia osmótica.

O processo de osmose produz energia por meio de alta pressão exercida em um dos lados das membranas semipermeáveis. Essa pequena energia move uma turbina, gerando uma grande quantidade de energia com zero emissão de carbono, com fontes totalmente renováveis: água e água salgada.

Esse conceito é relativamente antigo. Foi criado há uns 40 anos e continua sendo uma fonte de energia em potencial. Ainda temos 5 semanas para estudar outras formas inovadoras de obtenção de energia. Em breve falarei sobre o nosso projeto final, e como a minha equipe pretende impactar positivamente a vida de mais de 1 bilhão de pessoas!