‘RP Week’ discute em São Paulo a área de relações públicas

SÃO PAULO – Estudantes e profissionais interessados na área de relações públicas podem participar, desta segunda-feira, 13, até o próximo sábado, 18, do “RP Week” na Faculdade Cásper Líbero, na Avenida Paulista, região central de São Paulo.

O evento terá a participação de profissionais como Ricardo Cappra, consultor internacional de estratégia digital que trabalhou na campanha eleitoral de Barack Obama, e Wesley Barbosa, líder de desenvolvimento de parceiros do Facebook no Brasil. O tema do evento neste ano será “Inovar é coisa de RP”.

As inscrições podem ser feitas em rpweek.com.br.