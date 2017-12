Rotina em dose tripla

* Por Vanessa Fernandez, de 27 anos. Formada em Marketing pela Anhembi Morumbi, trabalha como au pair nos EUA desde janeiro deste ano

“Como expliquei no post anterior, cuido de trigêmeas aqui na Carolina do Norte. Vejam neste post como é minha rotina com as crianças.

Meu dia começa às 8h. Sou responsável por preparar o café da manhã das meninas e alimentá-las. Depois começamos as demais atividades.

Tem um playground no quintal de casa e, quando o clima permite, levo as garotinhas para brincar. Gosto de fazer atividades ao ar livre. Elas adoram, e eu também!

Ainda pela manhã, elas têm uma hora de soneca. É quando posso fazer as demais atividades, como lavar as roupas, dobrar, organizar os quartos, salão de brinquedos, etc. Então preparo o almoço para que tudo esteja organizado quando as crianças acordarem.

Após o almoço normalmente eu preparo o banho: a hora da diversão! Hoje eu já coloco as três juntas na banheira. Elas se divertem. É um momento super agradável e relaxante.

Depois voltamos para as demais atividades. As crianças daqui têm brinquedos um pouco diferentes dos que eu costumava ver no Brasil. São mais elaborados e ajudam as crianças a desenvolver várias habilidades e técnicas desde pequenas.

Aqui eu aprendi com muito mais ênfase a importância de interagir com a criança, estar com ela o tempo todo, brincar. Levarei isso para minha vida e quero educar os meus filhos dessa maneira.

Também temos a hora da história. Antes do segundo cochilo (nap), brincamos de fantoches, etc. Mesmo com meses de vida, elas adoravam quando eu lia para elas.”

