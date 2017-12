O Estadão.edu vai acompanhar cinco estudantes de São Paulo que estão se preparando para prestar o vestibular.

Eles vão contar detalhes da sua rotina, como conciliam a vida social com as horas de estudo e o que fazem para relaxar e estar bem preparados para a prova que pode lhes garantir a disputada vaga na universidade.

Confira o perfil de Caroline, Leandro, Natália, Bruno e Lívia, os estudantes que vão contribuir com nosso blog até as provas do fim do ano.