“A minha semana foi atribulada. Vida de vestibulando é assim: não tem descanso. Além das aulas de reposição no sábado, por causa da gripe suína, nesse domingo tivemos o primeiro simulado da segunda fase do vestibular da Fuvest – e um ‘stress’ no nosso grupo de amigas também deixou o clima mais tenso. Nessa época é assim, tem gente que desiste, desacelera, outros ficam mais agitados. Eu tento ficar calma porque sei que vou ter o dia inteiro para estudar.

Nessa semana, nosso grupo amigas se estranhou. Somos em oito, todas mulheres. Saímos todos os dias para almoçar juntas, e sempre uma espera a outra. Acho que por conta das aulas de sábado e o simulado de domingo, ficamos tensas e acabamos brigando por uma coisa pequena: parte do grupo queria tomar café depois do almoço, e outra parte queria voltar logo para estudar. Como sempre esperamos para sair para almoçar, achamos que nesse caso deveríamos esperar também. Apesar disso, logo conversamos e agora tudo está bem.

No sábado tive aula de manhã, de tarde estudei e de noite fui ao cinema. Era dia de o meu namorado escolher o filme, e vimos “Os Normais 2″. Eu achei engraçado, mas tem algumas cenas que são bem fortes. Foi bom porque eu esfriei a cabeça. Meu namorado me apoia muito e sempre me leva para passear. Se fosse por mim, a gente ficaria em casa mesmo.

No domingo fiz o simulado da segunda fase da Fuvest. Acho que se a prova for como o simulado, o tempo vai ficar apertado. O gabarito ainda não saiu, acho que fui bem, mas deixei uma questão em branco. Eu nunca faço isso, sigo o conselho dos professores que dizem para a gente tentar responder qualquer coisa, mas não deixar de responder. Dessa vez, não deu tempo. Agora, enquanto não sai a folha de respostas eu fico aqui esperando – e roendo as unhas.”