Federais de Rio, Minas, Paraná e Goiás também realizam provas

Outras universidades realizam seus processos seletivos neste domingo. No caso da Universidade Federal Fluminense (UFF), o exame começou às 8h e terminou às 12h. A segunda fase da seleção ocorre no dia 20 de dezembro.

Já na Universidade Federal de Goiás (UFG), as provas da primeira fase começaram às 13h. De acordo com a assessoria de imprensa da instituição, 30 mil candidatos disputam 5.549 vagas. O resultado da primeira etapa será divulgado no dia 10 de dezembro. A segunda fase será realizada nos dias 20 e 21 de dezembro. A lista dos aprovados em primeira chamada sai em5 de fevereiro de 2010.

A prova da primeira fase do vestibular da Universidade Federal do Paraná (UFPR)começaram às 14h. O processo seletivo reúne cerca de 44 mil candidatos inscritos para as 5.334 vagas de graduação da instituição. A publicação do gabarito provisório está prevista para às 20h30. Os aprovados da primeira fase serão conhecidos no dia 8 de dezembro. A segunda fase será realizada nos dias 12 e 13. O resultado final sairá até 22 de janeiro.

No Vestibular da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), as provas da primeira etapa também tiveram início às 14h. Os candidatos selecionados farão a segunda etapa entre os dias 4 e 11 de janeiro de 2010. A instituição pretende divulgar o resultado final até o dia 30 de janeiro.