Rio lança projeto de lousas digitais

Uma parceria entre a Secretaria Municipal de Educação do Rio de Janeiro e o Oi Futuro, instituto de responsabilidade social da Oi, lançaram a Educopédia, plataforma de aulas digitais de diferentes disciplinas. O projeto inclui também material de suporte aos professores, com planos de aula, e jogos pedagógicos. O objetivo é oferecer uma espécie de reforço aos estudantes. O projeto é apoiado pelo Grupo de Informática Aplicada à Educação no Núcleo de Computação Eletrônica da UFRJ. Mais informações: www.educopedia.com.br.

Newsletter Educação Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.