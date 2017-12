Rio e São Paulo recebem feira internacional de MBA

O Brasil recebe amanhã (8/8), no Rio de Janeiro, e sábado (10/8), em São Paulo, a The MBA Tour, uma das mais importantes feiras de MBAs do mundo. Quem visitar a feira no Rio poderá conhecer 17 escolas e em São Paulo, 22. Cinco MBAs estão entre os 20 melhores do mundo, segundo ranking 2013 publicado pelo Financial Times: IESE e IE, da Espanha; Hong Kong University of Science and Technology, da China; University of Cambridge, da Grã-Bretanha,; e Dartmouth College, dos Estados Unidos. Escolas europeias e asiáticas passaram a integrar o The MBA Tour em função do aumento de interesse dos profissionais por instituições fora dos Estados Unidos, de acordo com a organização da feira.

Na feira, os interessados em cursar um MBA no exterior poderão conversar com representantes dos departamentos de admissão das universidades e participar de debates e palestras que auxiliarão na tomada da melhor decisão para a carreira. As inscrições – gratuitas – têm de ser feitas diretamente no site do The MBA Tour.

Edição Rio de Janeiro

Amanhã (8/8), das 17h às 21h

JW Marriott – Av. Atlântica 2600 – Copacabana

Inscrições gratuitas: http://www.thembatour.com/events/riodejaneiro.shtml

Universidades participantes: Boston University, College of William and Mary, Dartmouth College, Ecole hôtelière de Lausanne, Emory University, George Washington University, Hult International Business School, IE Business School, IESE – University of Navarra, Loyola University Chicago, National University of Singapore, Rensselaer Polytechnic Institute, Southern Methodist University, University of California Los Angeles, University of Pittsburgh, University of Rochester e Washington University in St. Louis

Edição São Paulo

Sábado (10/8), das 9h às 17h

Hotel Intercontinental, na Alameda Santos, 1123 – Jardim Paulista

Inscrições gratuitas: http://www.thembatour.com/events/saopaulo.shtml

Universidades participantes: Boston University, Case Western Reserve University, College of William and Mary, Dartmouth College, Emory University, ESMT Berlin, George Washington University, Hong Kong University of Science and Technology, Hult International Business School, IE Business School, IESE – University of Navarra, Loyola University Chicago, McGill University, National University of Singapore, Rensselaer Polytechnic Institute, Southern Methodist University, University of California Los Angeles, University of Cambridge, University of Pittsburgh, University of Rochester, Washington University in St. Louis e York University – Schulich School of Business