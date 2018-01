Ricardo Lewandowski dará palestra aberta ao público em São Bernardo

O ministro Ricardo Lewandowski, do STF, fará uma palestra aberta ao público no dia 26 de março na Faculdade de Direito de São Bernardo do Campo. Com o tema “Noções Contemporâneas do Princípio Republicano”, a aula será as às 19h30 e não exige inscrição prévia. Lewandowski é ex-aluno da faculdade, onde se formou em 1973.

No evento, doações de leite em pó serão arrecadadas e direcionadas a instituições de caridade.

Agenda

Newsletter Educação Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

“Noções Contemporâneas do Princípio Republicano”

Data: 26 de março – segunda-feira

Horário: 19h30

Local: Auditório do Cenforpe / R. Dom Jaime de Barros Câmara, 201, Bairro Planalto, São Bernardo do Campo / Altura do km 21,5 da Via Anchieta, sentido litoral