Revogação da Lei de Imprensa em debate

O Instituto dos Advogados de São Paulo (IASP) promoverá na segunda-feira, dia 29, um debate sobre a declaração de inconstitucionalidade da Lei de Imprensa pelo Supremo Tribunal Federal.

Os debatedores serão:

Ricardo Gandour, jornalista e diretor de conteúdo do jornal O Estado de S.Paulo

Vinicius Mota, jornalista e editor de opinião do jornal Folha de S.Paulo

Enéas Costa Garcia, juiz titular da 5ª Vara Cível do Foro Regional de Santana

Manuel Alceu Affonso Ferreira, advogado e conselheiro do IASP

Walter Ceneviva, advogado e associado emérito do IASP

Os convidados debaterão a necessidade ou não de uma nova Lei de Imprensa e de leis específicas à prática do jornalismo, como o direito à indenização e o direito de resposta. O mediador será Gilberto Haddad Jabur, advogado e diretor adjunto da revista do IASP.

O evento é gratuito e será realizado na sede do IASP, na Rua Líbero Badaró, 377 – 26º andar – São Paulo, às 19 horas.

Mais informações pelo telefone (11) 3106-8015 ou iasp@iasp.org.br