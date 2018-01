Revista online vai ajudar estudantes a fazer revisão do conteúdo para o Enem

Os estudantes que se preparam para o vestibular terão mais um aliado na hora de estudar: a revista Revisa. Gratuita, a publicação online foi lançada pelo Descomplica, instituição de ensino médio online, e traz dicas, vídeos, exercícios e links de conteúdos que vão ajudar os vestibulandos e candidatos ao Exame Nacional do Ensino Médio (Enem).

O primeiro número tem como foco a redação. A revista digital traz conceitos de textos dissertativos e de introdução de texto, além de explicar a importância da boa escrita para quem busca notas altas nas provas de redação dos vestibulares. Também traz exercícios e um eixo temático de comunicação com diferentes pontos de vista, links e vídeos para auxiliar no desenvolvimento do senso argumentativo. “A Revisa é interativa, divertida e direta ao ponto. Feita para quem quer aprender de uma forma diferente, tem o design de uma revista digital, mas funciona também como uma apostila, um guia”, explica o criador do Descomplica, Marco Fisbhen.

A Revisa já está disponível para iPads na App Store e também pode ser acessada por meio do link descomplica.com.br/apprevisa. Depois que a revista é baixada no celular, todo o conteúdo em texto pode ser acessado sem a necessidade de estar conectado a uma rede. A conectividade só é necessária para os links externos e vídeos do Youtube.