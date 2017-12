No dia 23/12 sai o resultado da FGV para o vestibular de Economia, com lista de convocados. Cheque no site da instituição. Será divulgado no dia 09/01, no mesmo site, o resultado de Administração, com a lista de convocados para a matrícula.

Em caso de dúvidas, você pode entrar em contato pelo e-mail da FGV (vestibulares@fgv.br) ou pelo telefone 0800 770 042 (de segunda a sexta, das 8h às 19h).