Resultado do Enem sai agora “na 1ª semana de janeiro”

* Por Cedê Silva, especial para o Estadão.edu

A nota do Enem 2011 estava originalmente prevista para sair no dia 4 de janeiro de 2012 (quarta-feira), como diz o site oficial da prova (http://enem.inep.gov.br/resultados-enem.html). Porém, a assessoria do MEC acaba de informar ao Estadão.edu que a nota está prevista para sair “na primeira semana de janeiro” – ou seja, pode ser divulgada antes ou depois do dia 4.

O Enem deste ano foi realizado nos dias 22 e 23 de outubro. As inscrições para o SiSU (sistema que permite o ingresso nas universidades) devem abrir “na 1ª quinzena de janeiro”, segundo o MEC – depois da divulgação das notas do Enem.