Ressaca pós-Fuvest

“Não consegui relaxar depois da Fuvest. Ainda estou me sentindo cansada. Continuo indo para as aulas, estudando em casa, mas a um ritmo mais lento. Muitos dos meus colegas têm faltado ao cursinho. Eu ainda me mantenho firme.

O que me motiva é uma vaga na Unifesp. Fico me visualizando lá e aí consigo continuar estudando. Mas não fico concentrada por muito tempo. Lá pelas oito da noite, começa a bater o cansaço, eu vejo que o conteúdo já não está mais entrando na cabeça, aí fecho a apostila, tomo meu banho e vou dormir.

Estou um pouco de saco cheio, mas não desisti nem larguei mão. Depois da Fuvest, ainda tenho a prova do Enem, que será a primeira fase da Unifesp; depois tem a prova da UFSCar nos dias 13 e 14 de dezembro; e depois a segunda fase da Unifesp, em 17 e 18 de dezembro.

Hoje pensei: “Meu Deus, estamos a um mês do Natal.” Mas eu não estou em ritmo de Natal. No ano passado, fiz as provas uma seguida da outra. Como não passei para a segunda fase de nenhuma, no dia 20 eu já estava de férias. Agora, com aula e em ritmo acelerado, nem parece que o Natal está chegando. Vou passar as festas com a minha Baby do lado, a apostila pequena de exercícios.”