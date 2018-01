Respondendo algumas dúvidas sobre Sisu e Enem

As 49 instituições federais que farão sua seleção pelo Enem estão listadas no site do Sistema de Seleção Unificado (Sisu):

www.sisu.mec.gov.br

Quando começa a seleção?

A primeira fase vai de hoje até quinta-feira, 3 de fevereiro. As vagas que não forem preenchidas serão reabertas em uma segunda fase, entre 15 e 20 de fevereiro, para quem não for aprovado. O MEC prevê ainda uma terceira fase, entre os dias 1.º e 3 de março

Como a nota do Enem será usada?

Cursos e instituições podem dar pesos diferentes para as notas de cada uma das cinco áreas avaliadas. Por isso, a média final de um aluno pode variar dependendo da opção que ele fizer

Para quantos cursos posso me candidatar?

Em cada fase, o aluno escolhe apenas um curso. Mas, enquanto o processo estiver aberto, pode trocar de opção se perceber que a nota não será suficiente para ser aprovado

Newsletter Educação Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Como será calculada a nota de corte dos cursos?

Ao fim de cada dia de inscrição, o sistema verifica os candidatos mais bem colocados em cada curso. A nota de corte será a do último classificado

Se a nota for suficiente ao fim do primeiro dia, a classificação está garantida?

Não. Com a possibilidade de mudanças, a nota pode variar a cada dia e alguém que estava classificado pode perder a vaga no dia seguinte. Por isso, os estudantes devem verificar sua classificação no site diariamente

Fonte: O Estado de S.Paulo