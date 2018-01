Residência artística da FAAP reúne artistas brasileiros e estrangeiros

Imagine como seria uma casa onde artistas do mundo pudessem morar e desenvolver seus projetos de artes visuais. No Edifício Lutetia, no centro de São Paulo, é exatamente isso que ocorre. A Residência Artística mantida pela Fundação Armando Alvares Penteado (FAAP) no prédio reúne todo semestre artistas brasileiros e estrangeiros. Neste primeiro semestre, os estúdios serão ocupados por 10 artistas de várias localidades.

Os novos visitantes farão trabalhos diversos como intervenções urbanas, pesquisa fotográfica, site especifics (arte realizada fora de espaços tradicionais e criada de acordo com o ambiente), desenhos, filmes digitais e até protótipos de moradias, entre outros projetos.

Os primeiros estrangeiros a desembarcar no edifício foram os artistas Raphaelle Faure-Vincent, da França, Eleonora Fassina, da Itália, Hans Christian Christiansen, da Dinamarca, e Agnieszka Kurant, da Polônia. Os brasileiros Bruno Mitre, de Minas Gerais, Julio Cesar Leite, da Paraíba, e Alexandre Damiano Junior, do Rio de Janeiro, também já estão hospedados.

Em abril, a Residência Artística recebe o francês Gilles Toutevoix e a norte-americana Kayla Risko. Em maio, será a vez da chilena Celeste Rojas Mugica.

Ao longo da residência em São Paulo, os artistas também promoverão atividades como palestras e workshops para apresentar ao público e aos outros estudantes estudantes as obras e técnicas utilizadas para seu desenvolvimento, além das percepções sobre a cidade.

O Edifício Lutetia tem o propósito de servir como residência temporária para artistas que desejam desenvolver projetos de artes visuais em São Paulo, além de buscar aperfeiçoamento. Os apartamentos são dotados de cozinha, quarto e banheiro privativo e o prédio oferece toda a infraestrutura necessária para os moradores: segurança 24 horas, lavanderia e almoxarifado, sala de convivência e uma sala de múltiplos usos, podendo ser utilizada como ateliê coletivo, sala de reuniões e projeções.

Os dois primeiros andares do Edifício Lutetia são reservados para exposições do Museu de Arte Brasileira da FAAP (MAB-Centro). O térreo abriga ainda uma livraria.

Artistas que trabalham na área de artes visuais que desejam participar do processo seletivo para a residência no primeiro semestre de 2012 têm até o dia 31 de julho deste ano para fazer a inscrição. Informações sobre toda a documentação necessária estão disponíveis no site www.faap.br/residenciaartistica. Também podem ser obtidas pelo telefone (11) 3101-9492, pelo e-mail resartisfaap.info@faap.br ou pelo skype: residencia.artistica.faap.