Repórter só quis mostrar fragilidade de concurso, alega jornal

O portal JC Online, que divulgou hoje o tema da redação do Enem antes do horário de sigilo, publicou nota alegando que o repórter só quis mostrar a fragilidade do concurso. O Inep, responsável pela prova, ameaçou processar o repórter.

“O vazamento do tema da redação expôs mais um capítulo da fragilidade deste concurso de dimensões continentais”, diz a nota. “Quando entrou no local de prova portando um aparelho celular e um lápis, objetos proibidos em edital, o jornalista em momento algum tentou driblar a segurança do concurso. Antes, foi uma forma de denunciar uma estrutura comprometida pela falta de fiscalização”.