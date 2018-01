Reitoria vai discutir com alunos medidas para melhorar segurança no câmpus

Por Felipe Mortara, do Estadão.edu

O chefe de gabinete da reitoria da USP, professor Alberto Carlos Amadio, recebeu os alunos da FEA que protestam na manhã desta quinta-feira, 19, por melhores condições de segurança na Cidade Universitária. Amadio se comprometeu a formar uma comissão para discutir o assunto com os integrantes do Centro Acadêmico da FEA. A reunião deve ocorrer por volta de meio-dia.

Ontem à noite, o aluno de Ciências Atuariais Felipe Ramos de Paiva foi assassinado no estacionamento da FEA. Ele foi baleado na cabeça por volta das 21h40, depois de assistir a uma aula de contabilidade no câmpus do Butantã, na zona oeste de São Paulo.

Após entregarem à reitoria uma carta de repúdio aos casos de violência no câmpus, os estudantes da FEA devem se concentrar no espaço de vivência do CA para debater propostas que serão apresentada à administração da universidade.