Reitoria da USP inicia derrubada do ‘canil’ sem consultar alunos nem direção da ECA

Foto: Rafael Aloi – Jornal do Campus

Por Felipe Mortara



A reitoria da USP iniciou na manhã desta segunda-feira através da Coesf (Coordenadoria dos Espaços Físicos da USP) o início da derrubada do ‘canil’, espaço anexo à Escola de Comunicações e Artes. O Calc, Centro Acadêmico Lupe Cotrim, da ECA, reclama que a ação não foi comunicada aos alunos e muito menos discutida com antecedência.

Hoje o espaço faz parte da ‘prainha da ECA’, e é utilizado em eventos sociais como o Quinta i Breja e a FestECA. Originalmente foi construído para abrigar uma casa de máquinas de energia elétrica. Depois, tentou-se fazer do local um espaço para abrigar cães que habitavam a Cidade Universitária, mas segundo os alunos, “continuou largado, ocioso”. Em nota, o Calc diz que desde que foi construído, ‘o espaço não conseguiu cumprir qualquer função social e permaneceu abandonado’.

Por meio de sua assessoria, a direção do câmpus explicou que a área faz parte do processo de reurbanização da antiga reitoria USP, para onde deve mudar-se gradualmente ao longo de 2011. Afirmou ainda que estava prevista a remoção do ‘canil’. A direção da ECA, também por meio de nota, declarou que soube da demolição na manhã desta segunda-feira e que imediatamente indagou à Coesf a respeito e pediu que suspendesse a demolição imediatamente. A ECA ressalta que esta ação não tem ligação com as proposições em andamento sobre o prédio da nova ECA.