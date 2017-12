Reitor da USP participa hoje do programa Roda Viva

O reitor da Universidade de São Paulo (USP), João Grandino Rodas, é o convidado de hoje do Roda Viva. O programa de entrevistas vai ao ar às 22 horas, ao vivo, na TV Cultura e na TV Brasil.

O Estadão.edu foi convidado pela produção para usar o twitter no estúdio. Sigam o programa pelo @estadaopontoedu e pela hashtag #RodaViva.

O Roda Viva, conduzido por Heródoto Barbeiro, também será transmitido online no site www.tvcultura.com.br/rodaviva.

Durante o programa, João Grandino deve falar, entre outros assuntos, sobre a greve dos servidores da universidade, que durou 57 dias e foi encerrada no dia 30 de junho.

A bancada de entrevistadores será formada por Flávia Tavares (repórter especial do jornal O Estado de S. Paulo), Mônica Teixeira (coordenadora geral da TV Univesp – Universidade Virtual do Estado de São Paulo), Gilberto Dimenstein (integrante do Conselho Editorial do jornal Folha de S. Paulo, autor de livros educacionais e criador da Cidade Escola Aprendiz) e Mário Sérgio Cortella (professor titular da pós-graduação em Educação da PUC São Paulo).