Rede internacional de educação oferece programa de verão a estudantes de artes

Estudantes, professores e ex-alunos da graduação de Artes, Arquitetura, Comunicação, Design e Moda têm até a próxima sexta-feira, 6, para se inscrever no programa internacional ArtFest 2012, um híbrido de evento e programa de verão promovido pela RedeLaureate.

A iniciativa, que acontece entre 16 de julho a 3 de agosto, na Universidade de Santa Fé, nos Estados Unidos, tem como objetivo celebrar a criatividade e a inovação nessas áreas, bem como garantir a jovens uma experiência de vivência internacional. “Com um custo bem abaixo do mercado, conseguimos facilitar o acesso de jovens a uma formação no exterior”, comenta Liliane Kafler, diretora Internacional da Laureate Brasil.

Os participantes de vários países realizam um programa prático e acadêmico de três semanas em Design Gráfico, Cinema e Fotografia, Artes Cênicas, Arte Conceitual, Desenvolvimento de Jogos (Gaming) e Arquitetura.

A cada semana, os alunos têm 15 horas de instrução acadêmica e oito em aulas de inglês. Ao concluir o programa ArtFest 2012, são contemplados com um certificado internacional de participação.

Newsletter Educação Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

O custo do programa é de US$ 1.100,00. O valor inclui estadia completa nos Estados Unidos por três semanas, workshops interativos e programas acadêmicos, curso de idioma, materiais do curso, todas as atividades realizadas no câmpus, hospedagem nas residências da universidade, 15 refeições por semana, internet wireless, e acesso ao fitness center, laboratórios de informática e biblioteca. Não estão incluídos passagens aéreas, seguro viagem, transporte local e outras despesas pessoais.

Para mais informações, 11 38473107 ou internacional@anhembi.br