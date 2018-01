Rede estadual recebe inscrições para especialização de professores até segunda

Professores da rede estadual interessados em participar do programa de mestrado e doutorado, que garante o pagamento mensal de bolsas mensais para cursos de especialização aos educadores selecionados, têm até segunda-feira para se inscrever no portal da secretaria. As remunerações são de R$ 1,6 mil para doutorado e R$ 1,3 mil para mestrado. Profissionais com as especializações têm aumento de 5% no salário.

Para concorrer, os professores precisam apresentar projeto acadêmico e atender a alguns critérios, como estar matriculados em uma especialização na disciplina de exercício e ser titular de cargo efetivo ou estável da Secretaria, por exemplo.