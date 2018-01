Rede estadual de educação lança jogo que ensina linguagem de sinais

A Secretaria Estadual de Educação transformou o curso online de Libras (linguagem brasileira de sinais), criado há um ano, em um jogo virtual. De acordo com a pasta, houve aumento de 60% no número de inscritos no período – são 2,1 mil matriculados, com ou sem deficiência. A plataforma é aberta a alunos e ex-alunos da rede estadual.

O curso elaborado foi elaborado pela Escola Virtual de Programas Educacionais (Evesp) e inclui 16 episódios. O conteúdo foi disponibilizado com recursos de acessibilidade, com vídeos com audiodescrição e também janelas em libras. Os estudantes são conduzidos por avatares em 3D que simulam cenas em sala de aula, no shopping, em casas noturnas e restaurante.

A ferramenta conta ainda com games e um glossário que reproduz os sinais aprendidos em cada módulo. Para acessar o curso de Libras, basta informar o número de registro do aluno (R.A). Não é preciso fazer matrícula. As aulas estão disponíveis 24 horas por dia.