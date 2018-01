Rede de ensino desportivo oferece palestras e cursos gratuitos

A Rede de Ensino Desportivo, especializada em ensino à distância, oferece a partir do dia 15 de janeiro palestras e cursos de férias sobre nutrição esportiva, gestão esportiva e de direito esportivo. A programação – gratuita e que vai até fevereiro – faz parte da apresentação de 16 cursos de pós-graduação (latu sensu) ministrados pela organização de ensino este ano, a partir de março, em conjunto com faculdades e escolas parceiras, além de franqueados em diversas cidades do país.

Para conhecer a programação, acesse: www.portalrede.com.br.

A Rede, apoiada por Pelé, foi anunciada em outubro e já está instalada, inicialmente, em São Paulo, Curitiba, Rio de Janeiro, Florianópolis, Campo Grande, Salvador, Miami e Nova York.

Os cursos de pós-graduação da Rede tem duração de um ano, com aulas transmitidas ao vivo.