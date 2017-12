Rede de cursinhos populares oferece 300 vagas para turmas de agosto 2012

A Rede Emancipa de cursinhos populares está com inscrições abertas para as turmas de agosto do curso de preparação para vestibulares e para o Enem 2012. No total, serão oferecidas 300 vagas só na Grande São Paulo.

Para se inscrever, basta preencher um formulário no site http://redeemancipa.org.br/inscreva-se/ e confirmar a matrícula na aula inaugural da unidade escolhida. As inscrições poderão ser feitas até a véspera de cada aula inaugural.

Para ser aprovado, não é necessário fazer prova. Caso haja muita procura, o processo seletivo será por sorteio, dando preferência para alunos oriundos de escola pública. “Preferimos o sorteio por ser um método seletivo que não é meritocrático como o vestibular, que muitas vezes reforça a desigualdades”, explica Bianca Cruz, coordenadora da rede.

Os cursinhos são totalmente gratuitos e não têm limite de idade. As aulas nas unidades da rede são aos sábados, em período integral, ou durante a semana (unidades Unicamp e USP). Elas começam em agosto e vão até dezembro. A rede também promove atividades culturais, cursos de formação política, estudos do meio e visitas a universidades.

História. Fundada em 2007, em São Paulo, a Rede Emancipa é um movimento social. Segundo eles, a bandeira do grupo é a democratização do acesso à universidade pela educação pública. Com uma equipe com mais de 150 professores e coordenadores, a rede busca ampliar e diversificar o universo cultural dos estudantes.

A rede foi importante para que, por exemplo, Tatiana Emrish Bargamann Netto, de 30 anos, realizasse seu sonho: estudar pedagogia. Ela viu um cartaz do cursinho na escola estadual em que a filha estuda e resolveu se inscrever. Depois de uma temporada de aula aos sábados, Tatiana foi aprovada no curso da USP. “É uma satisfação tão grande que eu estou realizando que nada é esforço, tudo é satisfação”, diz a estudante que será caloura no segundo semestre.

Serviço

Inscrições: Até a véspera da aula inaugural de cada unidade.

Como: Basta preencher o formulário no site e confirmar a matrícula no primeiro dia de aula.

Mais informações: No site, pelo e-mail redeemancipa@gmail.com, ou pelo telefone (11) 7545-9081 (com Eduardo)