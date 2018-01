Redação sobre o Barão dá prêmios de R$ 2 mil

O Ministério das Relações Exteriores, a Fundação Alexandre de Gusmão e a Academia Brasileira de Letras lançaram o Concurso de Redação “Barão do Rio Branco – 100 anos”, para estudantes do Ensino Médio.

A iniciativa celebra o centenário da morte de José Maria da Silva Paranhos Júnior, o Barão do Rio Branco, que ocorrerá em 10 de fevereiro de 2012.

O concurso busca avaliar a capacidade de expressão escrita e o conhecimento dos estudantes de ensino médio sobre a vida e a obra de Rio Branco, patrono da diplomacia brasileira.

Cada candidato poderá participar com apenas uma redação, com extensão mínima de 60 e máxima de 90 linhas, digitada com fonte “Times New Roman”, tamanho 12, espaçamento de 1,5.

O prazo para inscrições se encerra na sexta-feira, 25 de novembro, mas a data-limite para entrega das redações é 10 de março de 2012. Serão atribuídos prêmios às dez melhores redações, segundo a Comissão Julgadora. Cada autor premiado fatura R$ 2 mil.

Mais informações no edital do concurso.