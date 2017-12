Redação do Enem aborda trabalho, dignidade e escravidão

RIO – Candidatos que prestaram o Enem hoje disseram que não houve problemas com o cartão resposta nem com o caderno de prova, mas estranharam o tema da redação: O Trabalho para a Construção da Dignidade. Os alunos tinham de ler dois textos. Um sobre Lei Áurea e outro sobre trabalho escravo nos dias de hoje.

“Foi um tema bem chato. Não estava preparada para escrever sobre isso”, disse Ana Carolina Aragão Costa, de 18 anos, que pretende cursar Direito e fez o Enem no câmpus da Universidade Estadual do Rio de Janeiro (Uerj) do Maracanã, zona norte do Rio. “Tinha a ver com a escravidão”, disse Adriano Oliveira, de 18, primeiro candidato a deixar o câmpus da Unip do Paraíso, zona sul de São Paulo.

