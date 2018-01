Redação da PUC-SP era carta para Dilma Rousseff

* Por Cedê Silva, especial para o Estadão.edu

Foto: Ed Ferreira/AE

Os candidatos do vestibular da PUC-SP realizado neste domingo tiveram de redigir uma carta à presidente Dilma, assinando com um pseudônimo. A redação, de no máximo 35 linhas, deveria dizer qual deve ser a prioridade do governo para que Dilma “grave seu nome na História do Brasil”.

A proposta de redação veio acompanhada de dois textos: um trecho do discurso de Dilma feito na vitória do 2º turno e alguns dados do Censo 2010.