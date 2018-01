Redação da Fuvest aborda a questão dos idosos

Os participantes da 2ª fase do vestibular da Fuvest tiveram que fazer uma redação sobre a questão dos idosos. O tema era baseado em um comentário de um ministro de Finanças do Japão.

Segundo candidatos que já estão saindo dos locais de prova, a proposta trazia informações sobre gastos com a as pessoas mais velhas, como custos médicos, por exemplo. Os candidatos deveriam fazer uma dissertação argumentativa a partir dessa proposta. Os candidatos têm até as 17 horas para fazer a prova, que, além da redação, traz mais 10 questões de português.