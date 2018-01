A empresa júnior dos alunos da Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade da USP (FEA-USP) promove amanhã (27/5) e quinta-feira (28/

5), a Feira de Recrutamento e Carreira. Em sua oitava edição, a feira é aberta aos interessados em conhecer melhor o processo de recrutamento de 16 grandes empresas que terão estandes no evento, como KPMG, Volkswagen, Alstom e Bayer.

Quem for à feira poderá ter contato direto com representantes do setor de Recursos Humanos das empresas, além de assistir a palestras e participar de oficinas sobre preparação para estágios e trainees. “O principal objetivo é aproximar os estudantes dessas grandes empresas e ajudá-los a se preparar para a carreira”, afirma a organizadora do evento, Elis Bodnaruk, estudante do 3º semestre do curso de Administração da FEA-USP.

O site da feira traz a programação completa e também um link para cadastro de currículos, que serão encaminhados às empresas participantes. Confira também o site da empresa júnior da FEA: www.feajr.org.br/feajr