Reckitt Benckiser recebe inscrições para programa de trainees

Estão abertas até o dia 16 as inscrições para o programa de trainees da Reckitt Benckiser Brasil, empresa dos segmentos de limpeza doméstica, cuidados pessoais e com a saúde. Podem concorrer profissionais recém-formados ou com até 2 anos de formados nas áreas de Marketing, Engenharia, Análise de Sistemas e Tecnologia da Informação.

Inscrições no site www.across.com.br/reckittbenckiser.

São 11 vagas abertas: 8 para a área de marketing e vendas; 2 para supply (logística, planejamento, compras) e 1 para a área de TI. Os candidatos devem ter inglês fluente para participar.