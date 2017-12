Química é a disciplina mais contestada do primeiro dia de provas

De acordo com a correção dos professores do cursinho Objetivo, a prova do Enem de 2010 teve disciplinas que foram mais exigidas e outras menos em relação à última edição. O destaque foi a prova de química, em que muitos vestibulandos tiveram dificuldades.

Segundo o professor de química Sergio Teixeira Pignardi a prova destoou das de outras disciplinas. “Eram textos enormes em sua maioria, envolvendo muito cálculo e conhecimento específico de química. Foi uma prova trabalhosa, demorada e cansativa para o aluno”, explicou. “Este ano estávamos esperando enunciados mais curtos, mas vieram longos e trabalhosos demais. Acaba privilegiando aluno que teve ensino mais diferenciado”, acredita.

Para a candidata Marina Honda, de 19 anos, que tenta vaga em Odontologia, a prova de química foi a mais difícil. “Realmente foi a que mais me desgastou, as questões eram muito longas”, reclama.