Questões versaram sobre matérias do terceiro ano

* Por José Maria Tomazela, especial para o Estadão.edu

SOROCABA – Entre as 90 questões da primeira fase do vestibular da Fuvest, hoje (25), muitas versaram sobre matérias estudadas no terceiro ano do ensino médio, segundo o candidato Lucas Romero Galvão Silva, de 17 anos, que fez a prova em Sorocaba. “Os temas ainda estavam frescos na memória e isso ajudou bastante”, disse. Ele teve maior dificuldade em física, pois várias questões envolviam outras disciplinas. Para não deixar respostas em branco, ele aproveitou todo o tempo da prova. “Só saí quando acabou o tempo.”

Para o estudante Matheus Romero Galvão Silva, de 19 anos, irmão de Luca, as questões de matemática e que envolviam interpretação de texto foram difíceis. Candidato a uma vaga em Engenharia Química da Universidade Federal de São Carlos (Ufscar), ele respondeu a todas as questões, mas saiu da prova com dúvidas. “A prova estava bem elaborada, mas foi mais difícil do que eu esperava”, disse. Mesmo assim, acredita que vai para a segunda fase. “Se eu, que estava bem preparado, tive dificuldade, imagino que os outros também tiveram.” Já nas questões de química, biologia e física, ele teve um desempenho que considerou muito bom. “Estou tranquilo.”