Questões de literatura foram as mais difíceis, dizem candidatos da Fuvest em Ribeirão

* Por Rene Moreira, Especial para o Estadão.edu

RIBEIRÃO PRETO – As questões de literatura do vestibular da Fuvest foram consideradas as mais difíceis deste domingo, 6, por candidatos que prestam a segunda fase em Ribeirão Preto. “Algumas questões estavam impossíveis de responder”, disse Bruna Rafaela Almeida, de 18 anos, de Ipuã (SP). Ela tenta pela segunda vez uma vaga no curso de Ciências dos Alimentos da USP Piracicaba. Para Bruna, a parte de gramática da prova de língua portuguesa estava mais fácil.

Opinião parecida tem Louise Cardoso Cunha, de 17, que também enfrenta o vestibular da Fuvest pela segunda vez, mas de olho no curso de Engenharia Ambiental. Para ela, as perguntas sobre literatura foram bastante complicadas. “O resto até que estava razoável.”

Vinícius Alvim, de 19, saiu de Formiga (MG) para fazer as provas da segunda fase em Ribeirão. Ele diz que o primeiro dia de provas foi tranquilo e que apenas a redação complicou um pouco por não ter um tema específico, apenas uma imagem e um texto. “Mas o assunto, sobre consumismo, não é tão difícil de abordar, então foi possível escrever.”