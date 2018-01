Fuvest aborda de guerras napoleônicas a fotossíntese

* Por Ricardo Brandt

CAMPINAS – Guerras napoleônicas, Portugal no período das navegações e processo de urbanização foram alguns dos temas presentes nas questões de história e geografia da prova da segunda fase da Fuvest realizada nesta segunda-feira, 7.

“Em história e geografia achei que as questões foram fáceis. Uma era sobre as guerras napoleônicas e outra sobre as navegações de Portugal no império. Outra questão foi sobre o processo de urbanização”, contou o estudante Otávio Duarte, de 22 anos, que tenta uma vaga em Ciências Sociais na USP.

Para o estudante Felipe Giordan, de 18 anos, candidato de Engenharia Física, as questões de história foram o seu maior problema. “Achei a questão sobre as consequências das guerras napoleônicas no leste europeu a mais difícil.”

E não faltaram questões sobre entropia e estequiometria na parte de química. “Achei que caíram muitas questões sobre química. Uma questão de matemática também tinha química junto”, afirmou a estudante Tatiane Angeli, de 17 anos, candidata de Gestão de Políticas Públicas.

“Em biologia foi pedida uma questão sobre as cores que as plantas mais absorvem e sobre fotossíntese”, disse Daniele Locastro, de 18 anos, que presta para Enfermagem.