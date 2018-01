Questão sobre Fernando Pessoa na Ilha de Caras complica e diverte vestibulandos

A pergunta de número 6 foi a mais controversa entre os vestibulandos que prestaram a segunda fase da Fuvest, neste domingo. Nela, uma suposta notícia sobre Fernando Pessoa brinca com sua popularidade e traz para os tempos de hoje as considerações do poeta.

Alguns estudantes como Fernanda Soares, de 18 anos, não gostaram da pergunta, pois não entendeu o humor contido nela. “Não achei bacana a questão, não sabia onde fica Goa e nem entendi a brincadeira com a Ilha de Caras”, argumenta ela, que busca uma vaga em psicologia.

Já Rodrigo Capobianco, de 26 anos, vestibulando de Ciências Sociais, declare ter apreciado a demanda. “Gostei dessa pergunta, é bom quando tem bom humor”, afirma. “Eu me diverti respondendo, foi a que mais curti”, conta Rodolfo Amstalden, de 27 anos, que busca uma vaga em Física.

(Felipe Mortara, de São Paulo)