Questão do Enem vira piada na internet

No Twitter, uma das questões da prova do Enem 2012, desencadeou uma série de piadas entre estudantes que fizeram o exame. Os comentários sobre o teste vieram seguidos da hastag #Enem2012. Aparentemente, o enunciado mencionava o fato de alguém ter tentado se bronzear com uma lâmpada incandescente. Vitória Zaltron, identificada na rede social como @VictoriaZaltron comentou: “Querendo descobrir quem fica deitada de biquini embaixo de uma lâmpada incandescente para se bronzear”. Outra internauta identificada apenas como Itamara (@itaiscold), brincou: “Não é chato quando você tenta se bronzear com a luz do seu quarto?”. André Salgado (@andresalgadoo) também registrou o quanto se divertiu com o conteúdo da questão. “Morri com a questão da menina que queria se bronzear com a luz do quarto. Dei uma gaitada no meio da sala IUASHSAUHASI”, publicou.

