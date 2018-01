Questão de matemática da Unesp tem 2 respostas corretas, diz cursinho

Professores de matemática do cursinho Etapa dizem que a questão 86 da primeira fase do vestibular de inverno da Unesp tem duas respostas corretas. Segundo eles, os cálculos dão os resultados das alternativas ‘b’ e ‘d’. No gabarito oficial a resposta é ‘b’.

O cursinho deve entrar em contato com os organizadores do exame nesta segunda-feira, para reclamar do gabarito. “Seria prudente que a banca aceitasse ambas as respostas devido à imprecisão do enunciado”, diz o coordenador do Etapa Marcelo Dias Carvalho.