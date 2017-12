Questão anulada não influenciou nota de corte da Fuvest, diz Anglo

* Por Lorena Amazonas, especial para o Estadão.edu

O aumento significativo das notas de corte da Fuvest 2012 não deve ter sido influenciado pela questão anulada, diz Adriano Ferreira, coordenador de unidade e professor de história no Anglo Vinci. “Na prova do ano anterior, também houve uma anulação e as notas de corte cairam”, afirma ele. Ferreira atribui o aumento ao fato desta prova ter sido menos complexa em relação a aplicada em 2010. “Quando isso acontece, a tendência é que haja um maior número de acertos”, completa.

Neste ano, carreiras como Medicina, Engenharia Civil, Audivisual e Relações Internacionais, que estão entre as mais concorridas, tiveram aumento na nota de corte entre três e seis pontos.