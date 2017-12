Questão 156 tem interpretação dúbia, diz professor

O professor Marcelo Dias Carvalho, do curso Etapa, expõe um problema na questão 156 do Enem (na prova amarela). O enunciado solicitava que o candidato identificasse o trajeto com a menor probabilidade de engarrafamento entre as cidades A e B.

A pergunta era: qual o melhor trajeto para “Paula”? Para o professor, há duas interpretações cabíveis. “A primeira é se considerarmos que existe engarrafamento no primeiro e no segundo trajeto, o que daria alternativa B. Na segunda interpretação, seria não pegar engarrafamento no primeiro trajeto nem no segundo, ou não pegar no primeiro e pegar no segundo ou ainda pegar no primeiro e não pegar no segundo. Nessa abordagem, a resposta seria a alternativa D”, explica o professor.