Quer Medicina? Descubra no workshop

Vestibulandos que pretendem se inscrever para o curso de Medicina da Unicamp poderão participar de um workshop promovido pela universidade.

O Centro Acadêmico Adolfo Lutz (Caal) realiza no dia 4 de julho, das 8 às 18 horas, no auditório da Faculdade de Ciências Médicas (FCM) workshop em que serão explicados aspectos do curso, da profissão e da formação médica, com demonstrações práticas e visita pelo campus.

As vagas são limitadas e as inscrições podem ser feitas no site do Caaal até o dia 31 de maio (domingo), ao preço de R$ 50,00 por inscrição. Após essa data, o valor será corrigido.

Informações: workshop@caalunicamp.com.br