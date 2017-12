Quer estudar nos EUA? Feira com universidades tira dúvidas

Brasileiros interessados em estudar nos Estados Unidos podem participar, neste mês, da Feira EducationUSA, que reúne 35 universidades norte-americanas para apresentar opções de cursos de graduação, pós-graduação, inglês intensivo, extensão e de curta duração no país.

A equipe do EducationUSA também fará palestras e estará de plantão para tirar as dúvidas sobre programas de estudo. As feiras são gratuitas e serão realizadas nas cidades de Brasília, Rio e São Paulo, entre os dias 20 e 23 de agosto (veja a programação abaixo).

Durante os eventos, os visitantes poderão obter informações sobre processos e requisitos de admissão, custos e opções de financiamento e bolsas de estudos. Também serão disponibilizadas informações sobre o sistema educacional dos EUA, exames exigidos e procedimentos para obter visto de estudante.

A feira é realizada pela Missão dos Estados Unidos no Brasil, em parceria com o EducationUSA do Departamento de Estado e instituições parceiras no Rio, Brasília e São Paulo.

As inscrições devem ser feitas no site http://educationusa.org.br/site/inscricao/.

PROGRAMAÇÃO

Rio

31 universidades norte-americanas e representantes do Consulado dos EUA

Hilton Rio de Janeiro Copacabana (Hotel Windsor Atlântica)

Endereço: Av. Atlântica, 1020 – Copacabana

Data: 20 de agosto

Horário: 15h às 19h

Brasília

28 universidades norte-americanas e representantes da Embaixada dos EUA

Centro de Eventos e Convenções Brasil 21

Endereço: SHS Quadra 06 – Complexo Brasil 21

Data: 22 de agosto

Horário: 17h às 21h

São Paulo

34 universidades norte-americanas e representantes do Consulado dos EUA

Endereço: Alameda Santos, 112

Data: 23 de agosto

Horário: 17h às 21h